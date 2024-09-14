Бывший президент США и кандидат в следующие лидеры страны Дональд Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией. Однако именно это и произойдет, если на предстоящих выборах победу одержит его соперница Камала Харрис.

«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», - сказал Трамп во время выступления в Лас-Вегасе.

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Помимо этого, указал политик, с приходом Харрис, в Штаты вернется призыв на военную службу.

«Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть», - отметил Дональд Трамп.

Ранее «Свободная Пресса» приводила заявление политолога Малека Дудакова о том, что выявить победителя прошедших в США дебатов оказалось очень сложно. Оба кандидата в президенты Америки выглядели уверенно.