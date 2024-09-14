Трамп пообещал выслать гаитян из США после слов о поедании ими собак

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эту тему Трамп поднял во время дебатов с кандидатом на пост президента США Камалой Харрис.

«В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут», — заявил тогда он.

Позже, во время пресс-конференции Трамп пообещал провести массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.

Незадолго до этого Трамп заявил, что в случае победы учредит специальную рабочую группу из представителей элитных правоохранительных органов для борьбы с преступниками из числа нелегальных мигрантов.

Трамп также заявил об эпидемии преступности в США из-за нелегальных мигрантов.