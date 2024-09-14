На Западе раскрыли план США по Украине

США пытаются не допустить разгрома Украины до предстоящих президентских выборов. Об этом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Он объяснил, что по этой причине американские власти решили рассмотреть возможность отмены ограничения на удары украинских войск дальнобойным оружием по территории России. По словам Джонсона, они хотят удержаться у власти и готовы ради этого пойти на эскалацию.

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«Демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение», — отметил он.

Ранее США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS вглубь России. Пояснялось, что у Пентагона ограниченный запас ракет большой дальности.