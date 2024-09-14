В МИД КНР намерены «соорудить мост» для мирных переговоров по Украине

Китай намерен продолжать посредничество для урегулирования конфликта на Украине
КНР продолжит взаимодействовать со всеми сторонами кризиса на Украине ради мирных переговоров, сказал замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун. Его слова на 11-м Сяншанском форуме по безопасности в Пекин приводит РИА Новости.
»Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — заявил Чэнь Сяодун.
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Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.
24 февраля 2023-го МИД Китая представил свой план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В частности КНР призвала все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». С точки зрения Пекина, нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, гарантировать вывоз зерна с Украины и снизить стратегические риски. В Киеве этот план раскритиковали. В марте того же года президент РФ Владимир Путин предложил взять план КНР за основу для урегулирования на Украине.
Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.