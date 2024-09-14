В США приписали RT желание «выигрывать выборы» в Аргентине, ФРГ и Франции

Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепа Джеймс Рубин на брифинге обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции.

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«Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения», — сказал чиновник.

Он утверждает, что во время визитов в Аргентину, Германию и Францию сотрудники Госдепа нашли тому подтверждения. Конкретных примером Рубин не привел.

В США назвали санкции против RT самыми строгими из возможных

4 сентября 2024 года Госдеп ужесточил правила работы в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составляющих РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Американские власти присвоили этим информационным ресурсам статус «иностранных представительств» и обязали уведомлять обо всех работающих сотрудниках, а также раскрывать данные о владении недвижимостью в стране.

В тот же день минфин США ввел санкции в отношении руководства RT и некоторых сотрудников телеканала. Меры американской стороны стали ответом на «вредоносные усилия Москвы» по влиянию на президентские выборы в стране в этом году.

После новых санкций в отношении RT 13 сентября глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. По его словам, данные ресурсы «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Ранее Захарова предложила США обзавестись специалистом по санкциям против РФ.