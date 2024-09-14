В Китае раскрыли стратегию по развитию сотрудничества в БРИКС в будущем

Китай намерен содействовать результативной кооперации стран БРИКС в области безопасности. Об этом на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, передает РИА Новости.
«(Китай намерен продолжить – прим. ред.) содействовать тому, чтобы сотрудничество в рамках Большого БРИКС продолжало приносить плоды в области безопасности», — подчеркнул он.
Кроме того, Пекин намерен продолжать развивать сотрудничество с другими международными игроками в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в механизме Китай-Центральная Азия.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в китайской столице 12-14 сентября.
До этого Сяодун заявлял, что Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради мирных переговоров.
Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.