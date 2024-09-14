СМИ: украинцы опасаются прекращения поддержки от США в случае победы Трампа

Украинцы опасаются прекращения западной поддержки в случае победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. С такой оценкой выступил политический аналитик Фарид Закария в статье, опубликованной в пятницу на сайте газеты The Washington Post.

© РИА Новости

По признанию автора, недавно посетившего Киев, ситуация на Украине носит критический характер, и "ближайшие несколько месяцев могут определить исход конфликта". Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, отмечает автор, "не изменила кардинальным образом динамику войны".

"Фактически многие задаются вопросом о том, не было ли это ошибкой", - отмечает Закария, обращая внимание на то, что украинское руководство, перебросив войска, "оголило ключевые районы" линии фронта.

"Но основной страх на Украине <...> связан с решимостью Запада, в частности, США", - подчеркивает автор.

Трамп заверил, что завершит украинский конфликт до вступления в должность

"Задержки в поставках американской помощи в течение последнего года, вызванные внутренней борьбой между упертыми республиканцами в Конгрессе, привели к ухудшению ситуации на поле боя, и многие опасаются того, что произойдет, если Трамп победит [на президентских выборах] в ноябре", - отмечает он.

По мнению автора, Украине немедленно требуется помощь как экономическая, политическая, так и военная.

"Администрации [действующего президента США Джо] Байдена следует осознать вероятность того, что поддержка Украины в ближайшие четыре месяца может оказаться последней крупной помощью стране со стороны США, и действовать соответствующе", - считает автор, призывая американское руководство "надеяться на лучшее, готовясь к худшему".

10 сентября Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов, вице-президентом Камалой Харрис раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что его необходимо как можно быстрее закончить.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.