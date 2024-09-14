СМИ: США сменят стратегию на Украине из-за неэффективности американских танков

США поменяют стратегию и добавят дополнительные средства защиты к своим танкам из-за роста популярности беспилотников. Об этом заявил генерал Джеймс Рейни, который возглавляет Командование будущего армии США.

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«В ближайшей перспективе США необходимо срочно внести некоторые коррективы. Это необходимо, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований», — заявил Рейни изданию The Wall Street Journal.

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По данным аналитической группы Oryx, на которую ссылается издание, пятая часть всех танков Abrams, которые были переданы Украины, уже уничтожена. Также на данный момент уничтожены или повреждены две трети новейших моделей немецких танков Leopard.

Ранее украинский военный сообщил, что ВС РФ побеждают Украину в битве беспилотников. Командир разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра отметил, что НАТО копирует тактики российской армии при обучении украинских войск. Он добавил, что особенное сходство наблюдается в отработке штурмовых действий.