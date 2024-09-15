Поддержка госсекретарем США Энтони Блинкеном ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России говорит о непонимании последствий таких действий. С критикой позиции политика выступил бывший советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-каналу Schiller Institute.

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«Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают», — сказал Постол.

Он отметил, что после вторжения ВСУ в Курскую область исход конфликта практически предрешен, а остановить продвижение российской армии уже не получится.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сообщил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.