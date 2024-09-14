Байден вышел из себя из-за вопроса о Путине

Президент США Джо Байден вышел из себя из-за вопроса журналиста о главе России Владимире Путине. Американский лидер резко ответил репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.

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«Молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?», — обратился Байден к журналисту.

Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Отмечается, что репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее стало известно, что Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России по итогам встречи Байдена и Стармера.