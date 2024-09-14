Стармер намерен вновь обсудить с Байденом стратегию Запада на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Джо Байденом стратегию Запада на Украине и намерен вернуться к этому вопросу в конце сентября. Об этом глава британского правительства заявил журналистам после встречи с американским лидером в Белом доме.

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"Сегодня у нас была возможность проговорить не только тот или иной конкретный шаг или тактику, но и стратегию, касающуюся Украины, а также детально обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в других регионах. Для нас очень важно иметь возможность обсуждать это с нашими союзниками, - отметил Стармер, слова которого приводит газета The Daily Telegraph. - У нас будет еще одна возможность [сделать это] через неделю на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и мы ей воспользуемся".

Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении по ударам вглубь РФ

Британские политические обозреватели обращают внимание на то, что по итогам встречи лидеров ни Вашингтон, ни Лондон не объявляли о решении наносить удары вглубь российской территории высокоточными западными ракетами. Ожидалось, эта тема будет обсуждаться в ходе встречи, однако Стармер не стал ни отвечать на вопрос о том, удалось ли ему убедить Байдена в необходимости такого разрешения, ни даже подтверждать, что об этом заходил разговор.

Как отмечают The Daily Telegraph и телеканал ITV, окончательное решение может быть принято и оглашено примерно через полторы недели. С 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября в Нью-Йорке будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На нее, как ожидается, прибудут десятки министров и лидеров государств. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого с трибуны Генеральной Ассамблеи запланировано на 28 сентября.