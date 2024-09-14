Раскрыты ежегодные траты Маска на охрану

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ежегодно тратит миллионы долларов на охрану. Траты миллиардера раскрыла газета New York Time (NYT).

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По данным издания, в последнее время бизнесмен регулярно сталкивается с преследователями и угрозами убийством. Отмечается, что в связи с этим Маск защищен не хуже, чем глава государства, поскольку действия его охраны схожи с работой небольшой секретной службы.

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В частности, во время одного из выступлений Маска более трех десятков сотрудников службы безопасности Tesla были размещены по всему залу. Список всех остальных приглашенных был тщательно составлен, и каждого человека проверяли заблаговременно.

В 2023 году сообщалось, что Илон Маск боится похищения, поэтому значительно усилил меры безопасности в своем доме и в доме своего отца Эррола. По словам Маска-старшего, теперь в доме бизнесмена оборудовали систему высокотехнологичных камер, электрические ограждения и круглосуточное наблюдение. Помимо этого, Маск вооружил своих охранников до зубов.