Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Президент США Джо Байден прокомментировал предупреждение российского лидера Владимира Путина о последствиях снятия запрета на удары Украины западным оружием по России. Его слова приводит РИА Новости.

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«Я не думаю много о Владимире Путине», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о предостережении главы РФ.

Байден высказался о возможности ударов ВСУ вглубь России

Ранее Путин заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Россия «будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».