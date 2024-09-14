В Пентагоне сообщили о «сгорающих» миллиардах долларов помощи Киеву

Министерство обороны США имеет в распоряжении 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине, однако все эти деньги могут «сгореть». Об этом изданию Патрик Райдер.

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По его словам, для того, чтобы избежать такого развития событий, конгресс США должен продлить полномочия на предстоящий финансовый год, который начнется 1 октября. Средства были выделены Пентагону в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA).

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«Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года. Военное ведомство продолжит предоставлять пакеты сокращения расходов и работает с конгрессом, чтобы добиться продления полномочий PDA», — сообщил Райдер.

Ранее стало известно, что в случае, если новый проект бюджета США на 2025 год не будет согласован до начала октября, федеральное правительство приостановит работу в рамках шатдауна. Это приведет к тому, что Вашингтон может потерять возможность срочной военной помощи Киеву по программе PDA.