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В Италии заявили о разрушении Украины из-за НАТО

Политика НАТО разрушила Украину и поставила под угрозу ее будущее. Об этом заявил итальянский политический аналитик профессор Алессандро Орсини, его слова приводит ТАСС.

В Италии заявили о разрушении Украины из-за НАТО
© РИА Новости

Комментируя конфликт, политолог выразил мнение, что он завершится «только на условиях президента России Владимира Путина» и приведет к полному опустошению Украины. По словам Орсини, страна будет лишена условий для процветания.

Стало известно условие вступления Украины в НАТО

Он также оценил возможность вступления «такой» Украины в Европейский союз (ЕС), объяснив, что это потребует от Евросоюза взять на себя обязательства не только по восстановлению, но и по поддержанию жизнеспособности страны. При этом эксперт указал, что Европа уже отчасти финансово обеспечивает функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других служб государства.

Ранее Орсини заявил, что Владимир Путин усугубляет три проблемы главы Украины Владимира Зеленского в конфликте, заставляя его принимать выгодные для российских войск решения.

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