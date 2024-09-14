США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 млрд долларов, заявили в Пентагоне.

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В Пентагоне заявили, что сделка с Румынией поможет «поддержке целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности», а также «укрепит возможности Румынии по реагированию на нынешние и будущие угрозы», передает ТАСС.

Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35 на $8,6 млрд

Правительство Румынии заявило о намерении приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.

Ранее стало известно, что власти ОАЭ решили вернуться к переговорам с США о покупке F-35.