Президент США Джо Байден не смог найти дорогу до Белого дома, находящегося за его спиной. Видеозапись конфуза политика опубликована на YouTube-канале Белого дома.

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После выступления глава государства уточнил, куда ему идти.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» — сказал он.

Байден неоднократно терялся в пространстве. Например, в мае 2023 года президент заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.

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Позже ему не удалось самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Политик, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками. Однако затем Байден резко остановился и лишь спустя несколько секунд, получив помощь от сотрудника, развернулся, чтобы направиться в другую сторону.