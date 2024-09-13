В США заявили, что не будут отправлять войска на Украину

США не намерены становиться участником конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».

«Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине», — сказал он.

Миллер подчеркнул, что это также касается отправки на Украину американских вооруженных сил, США этого делать не будут.

Также он добавил, что Вашингтон пристально следит за словами президента России Владимира Путина о последствиях участия Запада в конфликте на Украине. При этом, по словам Миллера, США продолжат поставлять Киеву необходимое оружие и принимать участие в международной коалиции по помощи ВСУ.