В США назвали санкции против RT самыми строгими из возможных

Новые санкции против телеканала RT, имеющие «полностью блокирующий» характер, будут самыми строгими из возможных. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена, санкции будут введены против двух человек и трех структур, связанных с телеканалом. Причиной для их введения стало участие RT во «вмешательстве в демократию».

«По результатам этих свидетельств сегодня мы вводим санкции против трех структур и двух человек за скрытые глобальные операции России по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии», — сказал он.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала две причины санкций США против российских СМИ. По ее словам, одна из причин заключается в успехе RT, а вторая — в предстоящих выборы президента США.