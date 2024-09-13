США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

Администрация Соединенных Штатов подтвердила готовность к переговорам с северокорейскими властями о денуклеаризации Корейского полуострова без предварительных условий. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

13 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений и "базу по производству ядерного материала для ядерного оружия". Агентство опубликовало фотографии внутри объекта.

Кирби попросили прокомментировать эти публикации.

"Я не могу вдаваться в анализ разведывательных данных в той или иной степени. Я просто скажу, что мы продолжаем следить за развитием северокорейских ядерных амбиций, а также технологий и программы разработки баллистических ракет", - отметил он.

"Мы продолжаем в дипломатическом ключе давать понять Пхеньяну, что мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий и обсудить денуклеаризацию полуострова", - добавил Кирби.

Агентство Yonhap отметило, что КНДР впервые публично раскрыла подробности о своей площадке по обогащению урана в форме сообщения государственного СМИ. Южнокорейские издания со ссылкой на экспертов предполагают, что этот шаг может быть связан с предстоящими выборами президента в США.

Ядерный статус КНДР закреплен в конституции республики. В МИД КНДР в мае "рассуждения о денуклеаризации Корейского полуострова" сравнили с посягательством на конституционный строй. В сентябре 2022 года власти страны заявили, что принятие закона о ядерных силах делает переговоры о денуклеаризации невозможными.