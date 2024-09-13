Белый дом оценил предупреждение Москвы об ударах вглубь России

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно относятся к предупреждениям от России, которые стали поступать на фоне обсуждения вопроса снятия ограничений на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга. При этом Кирби подчеркнул, что при принятии решений Вашингтон руководствуется собственными расчетами.

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы Путина. Мы воспринимаем их серьезно», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение ВСУ бить вглубь РФ американским оружием.