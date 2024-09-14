США после встречи Байдена со Стармером не сообщили о разрешении атаковать РФ

Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием вглубь территории РФ.

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Как следует из распространенного в пятницу пресс-службой Белого дома заявления, Байден и Стармер обсудили ситуацию на Украине, затронув в том числе приписываемые Ирану и КНДР поставки оружия России и якобы "поддержку Китаем российского ОПК". Кроме того, они обсудили усилия с целью поддержки Израиля и "необходимость как можно скорее" заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

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Байден и Стармер также осудили атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море. Помимо этого, они обсудили сотрудничество США и Великобритании в рамках альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США), а также сотрудничество в сфере экономики, чистой энергетики и высоких технологий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.