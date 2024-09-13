В Атлантическом океане сформировался шторм «Гордон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Уточняется, что «Гордон» сформировался в 2,3 тысячах километров к востоку от островного государства Антигуа и Барбуда. Шторм движется на северо-запад со скоростью 23 километра в час. Максимальная скорость ветра достигает 20 метров в секунду.

Отмечается, что в настоящее время «Гордон» не представляет угрозы для суши.

Напомним, что сезон ураганов традиционно продолжается в Атлантике с 1 июня по 30 ноября.