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В ООН раскритиковали Запад за планы разрешить ВСУ наносить удары по России

Запад своей риторикой о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России не приближает окончание конфликта, а лишь эскалирует ситуацию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

В ООН раскритиковали Запад за планы разрешить ВСУ наносить удары по России
© Instagram (организация запрещена в России)

«Риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не движемся к завершению этого конфликта так, как мы бы хотели — в рамках международного права и устава», — рассказал представитель международной организации.

Дюжаррик напомнил, что в скором времени состоится сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш сделает украинский вопрос одним из центральных в ходе предстоящих встреч.

США выбрали цели для удара ракетами ATACMS вглубь России

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия Киевом каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала финская сторона. Также о планах разрешить Киеву подобные удары заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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