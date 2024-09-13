Погранслужба Финляндии не стала комментировать переход детьми границы с Россией

Пограничная служба Финляндии не стала комментировать инцидент с переходом группы детей через границу с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в ведомстве, финские власти не могут комментировать подобные ситуации, если они касаются частных лиц. Там также добавили, что, согласно финским законам, перешедшие границу дети еще не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому за их действия отвечают «другие органы».

«В целом мы хотели бы отметить, что власти в Финляндии не могут комментировать вопросы, касающиеся частных лиц», — заявили в погранслужбе.

Напомним, что ранее ученики первого класса младшей школы из финского города Савонлинна решили отделиться от класса и пойти в лес, когда школьников повели на экскурсию. Позже дети пересекли границу с Россией, но через какое-то время их все-таки остановили финские пограничники.