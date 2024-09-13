Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа от проведения нового раунда дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.

Ранее Трамп заявил, что не видит необходимости в дальнейших дебатах с Харрис, передавало издание New York Post. 78-летний претендент на главный пост в стране выразил мнение, что на прошедшей встрече он выступил хорошо. Республиканец добавил, что дебаты 25 сентября на канале NBC News, не состоятся.

Отказ Трампа от новых дебатов с Харрис – это свидетельство его слабости. Что бы Трамп ни говорил по этому поводу, но все однозначно оценили его отказ именно таким образом. Складывается ощущение, что Трамп утратил волю к победе. Видимо, тут сказывается усталость от затянувшейся политической карьеры, а также преклонный возраст политика. Трамп выглядит получше, чем [действующий президент США Джо] Байден, но он все равно стареет, и он явно психологически устал. Изменившиеся цифры рейтингов, которые мы можем сейчас наблюдать, свидетельствуют о том, что он утратил какие-то надежды. Трамп рассчитывал, что его первые дебаты с Харрис переломят негативный тренд, однако этого не произошло. Наоборот, все, кроме самого Трампа, сочли, что победила Харрис. И тот факт, что после дебатов цифры поползли не в пользу Трампа, сейчас играет важную роль. Согласно данным общенациональных опросов, в настоящее время Харрис обходит Трампа на 1-1,5 п.п. При этом Харрис готова к диалогу с Трампом, однако ему сложно с ней общаться – у Трампа в запасе не так много внятных аргументов. Он готовился к легкой победе над Байденом, а столкнулся с более молодой женщиной, на которую работают очень неплохие психологи, тренеры и так далее. Они показывают свой профессиональный класс и хорошо натаскивают кандидата на предвыборные дебаты. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем эксперт отметил, что у Трампа еще остаются некоторые шансы победить на президентских выборах.

«Тут не все решается только за счет персональных факторов – многое решается и другими вещами. Харрис олицетворяет собой тот политический проект, который вызывает огромное беспокойство у большого количества людей, в частности у предпринимателей, желающих чувствовать себя независимыми. Если раньше было ощущение, что Трампа поддерживают только люди с особой этнической чувствительностью – в первую очередь белые американцы, которые боятся миграции и всего того, что связано с этническим и расовым дисбалансом, то сегодня есть ощущение, что за Трампа выступают и люди с особой экономической чувствительностью. Это люди, которые опасаются ухудшения ситуации в предпринимательстве, запрета на свободу информации, ухудшения ситуации со свободой слова. Они опасаются, что при Харрис будут попраны традиционные американские свободы. И это очень важный момент, за счет которого Трамп увеличил свою аудиторию - не столько за счет своих личностных качеств, сколько за счет того, что он противостоит этой силе, которая несет с собой полицейский контроль над информационным пространством. Так что все еще может измениться - многие могут склонится в пользу Трампа», - отметил специалист.

Ранее Дональд Трамп публично подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.