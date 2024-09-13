Зеленский рассказал о неофициальных поставках на Украину ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданных Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot больше, чем было заявлено публично. Видео выступления в Telegram опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Зеленский добавил, что несмотря на это, количество поставленных ЗРК все еще недостаточно, чтобы обеспечить потребность Вооруженных сил Украины.

Днем 13 сентября Зеленский заявил, что США в три раза сократили поставки боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, украинская сторона испытывает недостаток и в других типах боеприпасов.

В США заявили о бесполезности ЗРК Patriot для Украины

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Украине, заявил, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

На днях в Пентагоне заявили, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США.