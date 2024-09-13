Соединенные Штаты просят Киев наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России «с максимальной эффективностью» и не тратить переданное ВСУ вооружение на второстепенные цели. Такую информацию приводит американский телеканал CNN со ссылкой на источники, указавшие на ограниченный запас систем большой дальности. RT на русском

«У Пентагона имеется ограниченный запас ракет большой дальности, поэтому Вашингтон пытается убедить власти Украины использовать их для ударов вглубь России с максимальной эффективностью (...) Администрация президента США Джо Байдена рассматривает такие цели для ударов, как Крым и находящийся там военно-морской флот. По их мнению, это эффективное использование ракет ATACMS», — передает телеканал. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России. Деловая газета «Взгляд»