В Киеве пообещали передать России мирный план через другие страны

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог». Об этом сообщает «Страна.ua».

Чиновник утверждает, что в настоящее время этот план готовится. По его словам, украинская сторона готова встретиться с представителями России на втором саммите, если Москва «перестанет говорить на языке ультиматума и готова будет к обсуждению элементов такого плана».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех его мирного плана будет зависеть от президента США Джо Байдена. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» главе Белого дома.

Зеленский назвал бразильско-китайский мирный план деструктивным

10 сентября представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии Йонас Монтани сообщил, что страна продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.