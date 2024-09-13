Без вовлеченности Соединенных Штатов невозможно достичь политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил бывший заместитель главы МИД страны Александр Чалый. Вечерняя Москва

Он добавил, что Соединенные Штаты являются игроком в «доме безопасности» Европы и без их участия невозможно даже временное разрешение конфликта. Lenta.ru

Ранее, выступая на форуме в Пекине, Чалый признал, что весной 2022-го года на переговорах в Стамбуле была реальная возможность достичь мирного разрешения украинского конфликта. Российская газета