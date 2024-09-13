Операции «Питер Пэн» и Babylift: зачем США вывозят детей из других стран

США десятки лет забирали детей из стран, на которые оказывали влияние, как военное, так и политическое. К чему привели операции «Питер Пэн» и Babylift, и что сейчас происходит с украинскими детьми, разбиралось издание Life.

Ранее Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов, вывозя из зоны боевых действий в безопасные районы.

При этом в 2023 году стало известно, что благотворительный фонд супруги Владимира Зеленского, Елены Зеленской, который должен заниматься помощью детям-сиротам, замешан в противоправных действиях в отношении детей, отмечает издание.

Операция «Питер Пэн» на Кубе

В 1959 году после победы на Кубе революции ЦРУ развернуло операцию по дезинформации, внушая, что Фидель Кастро подписал закон об изъятии детей из семей для воспитания в духе коммунистических идеалов.

Напуганные этим состоятельные кубинцы отправили своих детей в США. Их уверяли, что режим вот-вот падет, и они воссоединятся с детьми. Так началась операция «Питер Пэн», итогом которой стал вывоз с Кубы 14 тысяч детей.

После ввоза детей на свою территорию США прекратили выдавать их родителям визы. И только немногие из кубинцев, которые были воспитаны в Америке, осмеливаются требовать, чтобы ЦРУ обнародовало все детали операции «Питер Пэн». До сих пор засекречено 15 тысяч документов.

Операция Babylift во Вьетнаме

В апреле 1975 года, перед тем как покинуть Вьетнам, американские волонтеры вывезли из Сайгона 2500 вьетнамских детей под предлогом «спасения сирот». Только гораздо позже выяснилось, что далеко не все дети действительно лишились своих родственников.

«Американцы не любят вспоминать, но первый же самолет операции Babylift разбился, погибло 78 детей. Многие из жертв такой операции до сих пор ищут биологических родителей и судятся с США, которые лишили их семьи и культуры», - отмечается в статье.

Вывоз детей из Афганистана

Ситуация повторилась и в Афганистане. Уходя из страны, американцы вывезли 1450 детей. Согласно проведенному журналистами CNN расследованию, детей забирали под предлогом того, что вывезти из страны семьи в полном составе было невозможно из-за взрыва в аэропорту Кабула.

При этом власти США признают, что до сих пор не менее 250 детей из Афганистана остаются в приютах и временных приемных семьях.

Напомним, что ситуация в Афганистане резко обострилась в 2021 году на фоне вывода американских войск, находившихся в стране двадцать лет. Члены движения «Талибан» (организация признана террористической и ее деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН) захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула, взяв город без боя. После того, как президент Афганистана покинул страну, они подняли свой флаг над президентским дворцом.

Вывоз детей с Украины

В настоящее время на фоне обвинений России в вывозе украинских детей американские волонтеры увозят украинских сирот в США. Так, в Колорадо были официально вывезены 14 детей с Украины, у которых родители якобы погибли во время военных действий. Также разлучаются с родственниками украинские дети, которые въезжают в США в сопровождении дедушек, дядей, тетей или братьев и сестер, утверждает издание.

По данным издания The Epoch Times, с начала 2021 года без сопровождения взрослых границу США пересекли 345 тысяч детей и подростков. А издание New York Times сообщило, что Министерство здравоохранения США не знает, где находятся 85 тысяч из этих детей.

Член экспертного совета при Комитете Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, руководитель движения «Родительский отпор» Николай Мишустин в свою очередь отметил, что ситуация является чудовищной.