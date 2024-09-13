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В МИД Украины заявили о невозможности решения конфликта без участия США

Без вовлеченности Соединенных Штатов невозможно достичь политического урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил бывший заместитель главы МИД страны Александр Чалый.

В МИД Украины заявили о невозможности решения конфликта без участия США
© Вечерняя Москва
— Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно, — отметил он во время выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Он добавил, что США играют ключевую роль в системе безопасности Европы, а отсутствие их участия делает невозможным даже временное разрешение кризиса, передает РИА Новости.

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