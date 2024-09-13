СМИ рассказали о «президентской» охране Маска

Основателя Tesla и SpaceX Илона Маска охраняют не как бизнесмена, а как главу государства: на его выступлениях присутствуют десятки сотрудников службы безопасности и даже в туалет его сопровождают телохранители. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

NYT рассказала, как работала служба безопасности Маска на презентации пикапа Tesla Cybertruck в ноябре 2023 года. По данным газеты, список приглашенных на мероприятие был тщательно отобран, а каждый гость «был проверен задолго до начала». Когда Маск вышел на сцену, в зале находились более трех десятков сотрудников службы безопасности Tesla. Также миллиардера сопровождали телохранители из частной охранной фирмы Foundation Security.

За день до выступления Маска жителя Флориды задержали около завода Tesla в Остине, штат Техас, и обвинили в планировании «массового мероприятия с человеческими жертвами». По данным The New York Times, служба безопасности Маска «была предупреждена об угрозах и полностью активирована».

Как отмечает NYT, 53-летний Маск долгое время культивировал образ «бесшабашного человека», который свободно путешествует по миру, общаясь с магнатами, мировыми лидерами и знаменитостями. Однако в частной жизни, становясь все богаче, он все больше отгораживается от мира растущей командой вооруженных телохранителей, подчеркивает газета. Издание отметило, что угрозы в адрес Маска также становятся все более разнообразными.

Согласно документам полиции и внутренним записям Tesla, Маск регулярно сталкивается со сталкерами и угрозами смерти. Из-за этого в последние годы он преобразовал свою защиту, расширив ее «за пределы того, как обеспечивают безопасность других миллиардеров». По данным NYT, телохранители сопровождают Маска, даже когда он идет в туалет в офисе компании X.