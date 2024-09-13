Пока вы не уснули: обещание Туска Украине и новая тактика »Гераней»

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Forbes: Российские "Герани" изменили тактику

© Соцсети

Российские дроны-камикадзе "Герань" атакуют цели на Украине все чаще, пишет Forbes.

По данным издания, за первые 11 дней сентября Россия применила на Украине более 400 "Гераней", в то время как за весь август эти летающие "камикадзе" нанесли 800 ударов. При этом Россия не только наращивает производство дальнобойного оружия, но и меняет тактику его применения.

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Туск дал обещание Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что западные страны начнут активнее поставлять Украине средства ПВО. Об этом сообщает wPolityce.

По словам Туска, для западных стран «совершенно очевидно», что Украина «не должна оставаться беспомощной и беззащитной перед лицом растущей воздушной угрозы». По его словам, лучшее оснащение Украины - в интересах безопасности Польши, так как Киев «также защищает польское воздушное пространство».

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ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора, опубликованного на его сайте.

ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает регулятор. Центробанк не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Премьер Британии заявил о решении Запада по ударам ВСУ вглубь России

Британский премьер Кир Стармер заявил, что США и Британия по итогам переговоров в пятницу не планируют разрешать удары по России своим оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала ITV.

В пятницу, 13 сентября, Стармер и президент США Джо Байден проведут переговоры в Вашингтоне. Сообщалось, что они обсудят разрешения на удары ВСУ западным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такие решения на Западе примут, если будут уверены, что это поможет Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».

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Счета экс-замглавы Минобороны Попова арестовали

Следователи обнаружили более 30 млн рублей на счетах бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова. Как сообщает пресс-служба СК РФ, на них наложен арест.

СК также наложил ограничения на имущество других обвиняемых по делу о мошенничестве — замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Стоимость арестованного превышает 60 млн рублей.

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Житель Санкт-Петербурга умер после укуса прохожего

Житель Санкт-Петербурга сделал замечание прохожему и показал средний палец, после чего неизвестный вцепился зубами в его палец. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября.

Трагедия произошла в конце августа в момент, когда 51-летний мужчина возвращался домой. Он шел мимо детского сада по улице Народной и увидел прохожего, который вел себя неподобающе. На такие действия мужчина показал ему средний палец, после чего неадекватный прохожий вцепился в него зубами.

После этого у петербуржца осталась открытая рана, палец потемнел и распух. Спустя почти две недели он обратился к врачу и выяснилось, что он был заражен некротизирующей инфекции.

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Российский самолет двукратно упал в цене после поручения Путина

Самолет «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) подешевел вдвое. Данной информацией поделился в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

По словам Трутнева, цена понизилась с 455 млн рублей до 260 млн рублей. Он отметил, что взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче.

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Ученые нашли новое объяснение прямохождению человека

© King's College London

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили новое объяснение прямоходящести человека, связанное с редкой костью в колене – латеральной фабеллой.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B, ученые изучили наличие фабеллы у 93 видов приматов и пришли к выводу, что она встречается у большинства приматов, но практически отсутствует у гоминоидов, к которым относятся люди, шимпанзе и гориллы.

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Журналистку Ираду Зейналову назначили послом в Республике Маврикий

Президент России Владимир Путин назначил журналистку Ираду Зейналову полномочным послом в Республике Маврикий. Соответствующий указ главы государства появился на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост Константина Климовского. Он работал полномочным и чрезвычайным послом в Маврикии с 18 сентября 2017 года.

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Продажи китайских автомобилей в России установили новый рекорд

© Changan

В России установлен новый рекорд продаж китайских машин. В августе 2024 года россияне купили 90 тысяч новых легковушек марок из КНР, пишет «Автостат». Это рекорд за все время их присутствия на рынке. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте — 84 тысячи автомобилей. Однако эксперты отмечают, что рынок перегрет из-за грядущего повышения ставок утильсбора: россияне стремятся успеть купить машину до подорожания.

Многие китайские марки в августе побили собственные рекорды. Для Haval, продавшего 18 564 автомобиля, последний месяц лета стал вторым рекордным подряд, для Chery — третьим (16 544 шт.), для Changan — четвертым (11 429 шт.), для Jetour — третьим (3704 шт.) и для Jaecoo — шестым (2852 шт.).

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