В Казахстане заявили о риске войны к 2030 году

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ермурат Бапи предупредил о рисках войны в 2030 году, назвав недостаточными расходы страны на оборону. Его слова приводит Orda.kz.

Ермурат Бапи считает, что в проекте бюджета на 2025-2027 годы, составленном Министерством национальной экономики, заложены слишком маленькие расходы на оборонный сектор.

«Если сравнивать с тем, что происходит на Украине, выделено [на оборону] очень мало средств», - заявил Бапи.

В свою очередь замминистра обороны Аскер Бейсенов сообщил, что на военные нужды выделено 0,68 процента от ВВП на 2025 год. Однако, по мнению депутата, этого недостаточно.

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«Минобороны, вы же отвечаете за безопасность. В 2030 году состоится война — есть такой риск. Такие прогнозы есть даже в оборонном ведомстве», - подчеркнул парламентарий, заметив, что намерен поднять этот вопрос.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявил об угрозе третьей мировой войны. По его мнению, глобальный конфликт сейчас ближе, чем когда-либо.