В Раде объяснили, почему Зеленский отвергает мирные планы по Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский назвал «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. В мае две страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина.

По задумке Китая и Бразилии, в этой конференции все стороны смогли бы принять участие на равных и обсудить все мирные планы. Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной.

«Заметьте, как Зеленский отпихивается от всего и всех, кто может принести мирное урегулирование Украине... Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать», - так ситуацию прокомментировал Дубинский.

По его мнению, Зеленский хотел бы затянуть украинский кризис на «бесконечно долгое» время, потому что в этих условиях не надо заниматься экономикой, социальными вопросами и выборами. Депутат заявил, что «царствование Зеленского» вечно, пока продолжается конфликт.