Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции и усилив контроль над границами. Газета.Ru

«Европейские страны оказались втянуты в боевые действия и встали на сторону войны. <...> Прекращение огня и мирные переговоры - в интересах всех, поскольку [конфликт] не может быть решен на поле боя. Если на поле боя нет решения, то надо стремиться к заключению соглашения, независимо от первоначальных целей обеих сторон», - сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, после его визитов в Москву и Пекин в Европе начались «серьезные дебаты» по поводу урегулирования конфликта, и без нее это было бы невозможно. При этом венгерский премьер привел в пример канцлера ФРГ Олафа Шольца, который начал говорить «такие вещи, за которые германские СМИ содрали бы с него три шкуры». ТАСС

Ранее сообщалось, что в немецком обществе усиливается недовольство в связи с притоком беженцев. Граждане требуют от правительства радикальных изменений в миграционной политике. Российская газета