Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что западные страны начнут активнее поставлять Украине средства ПВО. Об этом сообщает wPolityce.

По словам Туска, для западных стран «совершенно очевидно», что Украина «не должна оставаться беспомощной и беззащитной перед лицом растущей воздушной угрозы». По его словам, лучшее оснащение Украины - в интересах безопасности Польши, так как Киев «также защищает польское воздушное пространство».

Польский премьер заявил, что эти вопросы были предметом его недавних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Туск подчеркнул, что он также постоянно обсуждает эту тему с другими лидерами.

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«Западная солидарность в этом вопросе становится все более впечатляющей, и нам следует ожидать более интенсивной помощи Украине со стороны наших союзников и всего западного мира», - заключил Туск.

Ранее в ходе саммита НАТО президент США Джо Байден пообещал Украине поставки «десятков» тактических систем ПВО. Он заявил, что США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия также предоставят Украине пять стратегических систем ПВО. Комментируя итоги саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одной из главных задач НАТО подавление России. Он подчеркнул, что это потребует от РФ «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания».