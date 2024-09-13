В Раде признали «охоту» военкоматов на украинцев

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что украинцы не доверяют сотрудникам военкоматов из-за «охоты на людей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Мазурашу, сотрудников украинских военкоматов - территориальных центров комплектования (ТЦК) - начали называть «вредителями». Он призвал ТЦК прекратить «охоту», подчеркнув, что украинской армии нужно не количество, а качество.

«Им люди просто не верят, потому что видят постоянно этот треш, как они хватают людей и угрозами, принуждением пытаются загнать в армию», - рассказал депутат.

Ранее жители Киева рассказали ТАСС, что в городе появились мобильные блокпосты для раздачи повесток в армию. По словам источников агентства, блокпосты установили в Шевченковском и других районах, а также у железнодорожного вокзала. На подъезде к проспекту Победы блокпосты временно перекрывали улицы в обе стороны, военные там выписывали повестки «всем подряд».