Журналист рассказал, как США будут готовиться к мировой войне

Экс-президент США Дональд Трамп, заявив на дебетах со своим оппонентом Камалой Харрис о возможности третьей мировой войны, был прав, однако не предложил «анализа», как США могут «подготовиться» к глобальному конфликту. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

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«Трамп прав насчет третьей мировой войны… Третья мировая война на самом деле будет означать четыре или более войн, которые будут вестись одновременно», — подчеркнул автор.

При этом, по мнению Клута, бывший американский президент «неправ насчет анализа» потенциальных предстоящих событий, связанных с возможным глобальным конфликтом.

Автор материала констатирует, что эксперты все больше беспокоятся о «новом призраке» глобальной войны.

Как пишет Клут, ученые в США «призывают к стратегии «трех театров военных действий», чтобы «сражаться и побеждать одновременно в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии».

Он поясняет, что комиссия по стратегии национальной обороны, назначенная конгрессом США, «идет дальше», требуя армию, «которая может одновременно победить Китай, Россию, Иран и Северную Корею, при этом сокрушая террористические группировки попутно».

Кроме того, европейские партнеры США по НАТО должны активизировать защиту от России; а Япония, Австралия и другие азиатские союзники должны быть готовы сражаться с Китаем.

До этого данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru», показали, что 65% россиян согласны с утверждением Трампа о третьей мировой при Харрис.

Ранее эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине.