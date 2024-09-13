В МИД Великобритании назвали решение России о высылке шести британских дипломатов беспочвенным. RT на русском

«Сегодняшние обвинения ФСБ в адрес наших сотрудников абсолютно беспочвенны», — заявил представитель МИД. По его словам, решение об аннулировании дипломатической аккредитации у британских дипломатов последовало «после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании». Газета.Ru

Ранее ФСБ получила доказательства разведывательно-подрывной работы шести сотрудников посольства Британии в Москве, из-за чего они были лишены аккредитации. В ведомстве отметили, что решение о лишении аккредитации вынесено на основании предоставленных ФСБ документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона. Москва24