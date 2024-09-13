В Казахстане назвали год начала возможной войны

Казахстан может быть втянут в военные действия в 2030 году, заявил депутат нижней палаты Парламента страны Ермурат Бапи. Так он отреагировал на скромные расходы, запланированные на развитие обороны страны, сообщает ORDA.

Минобороны, вы же отвечаете за безопасность. В 2030 году состоится война — есть такой риск. Такие прогнозы есть даже в оборонном ведомстве. Без учёта мировых экспертных мнений. В такой ситуации 0,68 % к ВВП — о чем это говорит? Откуда эти расчеты? Мы будем поднимать эти вопросы, — отметил Бапи.

До этого стало известно, что власти Казахстана рекомендовали гражданам в целях безопасности покинуть территорию Украины. Покидающим Украину гражданам предложили воспользоваться наземными маршрутами через Молдавию или Польшу и далее «коммерческими авиасообщениями».