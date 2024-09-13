Премьер Грузии отказался верить в предупреждение России о выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался верить в предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США оказать влияние на парламентские выборы в стране. Lenta.ru

«По данным российской разведки, например, БДИПЧ ОБСЕ опубликует заранее подготовленное заключение о проведении выборов в неконкурентной среде. Я не думаю, что это правильный прогноз», — отметил он. По словам Кобахидзе, у ОБСЕ просто нет «зацепок» для того, чтобы опубликовать свое заключение по выборам в Грузии. В стране партиям предоставлена полная свобода, добавил премьер, поэтому соответствующие доклады не будут иметь силы в таких условиях. Газета.Ru

СВР 11 сентября распространила информацию о том, что Соединенные Штаты договорились о сотрудничестве с руководством БДИПЧ на грузинском направлении для вмешательства в предстоящие парламентские выборы в Грузии. Согласно данным СВР, «предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов». После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии. ТАСС