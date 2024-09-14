"Схожий сценарий с украинским". США вытесняют Россию из Монголии

Состоявшийся в начале сентября визит российского лидера Владимира Путина в Монголию стал символичным в отношениях Москвы и Улан-Батора. Миру был послан однозначный сигнал - мы остаемся друзьями и соседями, продолжаем укреплять наши исторические связи и хорошие отношения. При этом отказ монгольского руководства Западу арестовать президента России в соответствии с ордером Международного уголовного суда стал демонстрацией того, что Монголия друзей не предает. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал участник X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, председатель Общества "Знание", ученый секретарь Университета Улаанбаатар Эрдэм в Монголии Хаш-Эрденэ Самбалхундэв.

Общественный деятель с сожалением констатировал, что американцы активно вытесняют Россию из Монголии.

"Во времена Советского Союза изучение русского языка в Монголии было обязательным, - напомнил ученый. - Русский язык помогал нашему народу получать достойное образование, проникать в "русский мир". После распада СССР ситуация изменилась: с каждым годом положение русского языка в Монголии только ухудшалось. Например, сейчас уже законодательно закреплено то, что вторым языком является английский. Отход от русского языка - это удаление от "русского мира". Очень большая беда состоит в том, что монгольская молодежь не видит потребности в русском языке, изучение которого стало дорогим удовольствием. Здесь просматривается очень схожий сценарий с украинским. Американское посольство в Улан-Баторе, Агентство США по международному развитию и различные западные фонды вытесняют Россию из Монголии. Стирают историческую память у народа о плодотворном сотрудничестве между нашими народами. Проводником прозападной политики стала Демократическая партия Монголии".

СМИ нашли «сходство» планов Трампа и Путина по урегулированию на Украине

Хаш-Эрденэ Самбалхундэв обозначил важность совместного противодействия набирающей обороты фальсификации истории.