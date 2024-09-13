Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию Северной Кореей снимков со своего ядерного объекта и рассказал о политическом посыле Пхеньяна, связанном с этими действиями.

Ранее Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США.

Здесь очевиден политический посыл, направленный в сторону всего так называемого «тихоокеанского недоблока НАТО». КНДР показывает, что она обладает большими возможностями и способна за короткий срок «наклепать» достаточно много ядерных ракет, что республика в любой момент ответит на любые угрозы. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

В настоящее время ни у кого в мире нет четкого понимания о возможностях и масштабах северокорейского арсенала, отметил специалист.

«Лидер страны Ким Чен Ын иногда демонстрирует показную воинственность, а иногда – реальную... Очевидно, что у КНДР есть серьезное высокоточное оружие, однако понимание о силе ядерного потенциала страны сейчас отсутствует. Полагаю, публикация снимков даст понимание «западным партнерам», что Северная Корея обладает определенными возможностями в этой сфере. Если у нее есть такие заводы по обогащению урана, значит, она способна очень быстро производить ядерное оружие», - заявил эксперт.

Михайлов вместе с тем прокомментировал сообщения об опасениях Южной Кореи по поводу возможного проведения КНДР ядерного испытания в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, целью которого станет повышение авторитета Пхеньяна.

«Южная Корея постоянно делает заявления по поводу КНДР, поскольку она граничит с этой страной. Можно сказать, что Сеул никогда не выходит из «зоны постоянного испуга». Но Ким Чен Ын – это все-таки неординарный человек. Кроме того, в КНДР присутствует разведка Южной Кореи, пусть и слабая. Так что я ничему не удивлюсь – проведение подобных испытаний вполне вероятно», - заявил специалист.

Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси ранее заявил, что Токио считает ракетно-ядерную программу КНДР угрозой миру и безопасности.