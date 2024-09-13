Глава МИД Литвы прибыл на Украину

В пятницу, 13 сентября, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Киев. Об этом он сообщил в соцсети X.

Это девятый визит Ландсбергиса в Киев с начала украинского кризиса. Глава МИД Литвы опубликовал видео своего прибытия на поезде и встречи с украинскими чиновниками.

«Я снова в Киеве, потому что для этого и нужны друзья», - написал министр.

СМИ сообщали, что во время визита на Украину Ландсбергис встретится с властями страны, чтобы обсудить ход боевых действий, дальнейшую военную поддержку со стороны Запада, а также интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Также представители двух стран планируют обсудить совместные проекты.