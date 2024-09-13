Меган Маркл не оказалось в планах принца Гарри на день рождения

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри планирует отметить 40-летие с ближайшими друзьями без жены Меган Маркл, сообщает The Sun. Источник издания утверждает, что принц отметит день рождения 15 сентября в кругу семьи в Калифорнии, но после этого отправится в путешествие с «ближайшими приятелями», тогда как Меган Маркл с детьми останутся дома.

Принц Гарри решил поступить таким образом, так как жизнь в США все больше тяготит его. Он ищет способ вернуться в круг старших членов королевской семьи. По словам инсайдера, младший сын Карла III уже провел консультации с прежними помощниками, поскольку ему надоели работающие на него в США люди. В ближайшем окружении принца заявили, что ему нравятся визиты на родину в одиночестве.

Гарри чувствует себя во все большей изоляции в Калифорнии. Поэтому он восстанавливает связи со старыми друзьями дома, — подчеркнул один из друзей принца.

Ранее стало известно, что Меган Маркл появилась на собрании книжного клуба Опры Уинфри в Калифорнии. Она надела черный комбинезон без рукавов от люксового бренда Club Monaco и ожерелье Logan Hollowell за $15,6 тысячи (1,5 млн рублей). Маркл дополнила свой элегантный образ часами Cartier Tank Française принцессы Дианы стоимостью $22 950 (2 млн рублей). Кроме того, на руке герцогини красовался браслет Cartier Love за $6,5 тысячи (600 тысяч рублей), который она приобрела в 2017 году.