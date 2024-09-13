Лукашенко: Белоруссия и Иран оказались в одной лодке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил близкий характер отношений с Ираном на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Ахмадианом. Lenta.ru

«Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. Белорусский президент подчеркнул, что идет информационное противоборство, и Белоруссию и Иран «пытаются оболгать» в СМИ. RT на русском

«Мы это понимаем, мы люди опытные - идет информационное противоборство. Может быть, даже с элементами информационных войн», — добавил Лукашенко. ТАСС