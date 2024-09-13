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«План Супер Марио по спасению Европы»

Бывший премьер Италии, экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги уверен, что кризис рецессии можно преодолеть с помощью инвестиций. Недавно он представил свой анализ экономической ситуации в ЕС, призвав изменить модель роста Европы. Драги хочет, чтобы в Евросоюзе создали многомиллиардный инвестиционный фонд.

По версии автора турецкого издания Duvar Умита Акчая, доклад Драги не принесет никаких практических результатов. В анализе Драги причины проблем ЕС объясняются событиями в международной политической экономике и зависимостью европейской модели роста от дешевой энергии из России. В Минфине Германии уже заявили, что предложения Драги не решат структурных проблем и что недостатка в стимулах для компаний ЕС нет.

The Telegraph: у ВСУ заканчиваются ракеты Storm Shadow

У ВСУ осталось «сравнительно немного» дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в оборонной сфере. По словам собеседников газеты, многие из этих ракет Украина использовала, пытаясь атаковать Крым.

Ожидается, что США и Британия впервые разрешат Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России, несмотря на опасения Пентагона, что это приведет к эскалации, отмечает The Telegraph. Storm Shadow используются вместе с американскими системами наведения, для применения которых требуется разрешение США. У ВСУ также есть запасы американских ракет ATACMS, имеющих схожую со Storm Shadow дальность, но пока их использование Украиной ограничено.

США организуют «еще один бесконечный конфликт»

У администрации президента США Джо Байдена осталось всего четыре месяца на поддержку Украины, пишет The Wall Street Journal. Надежды, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование ВСУ, мало - вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. Поэтому сейчас команда Байдена обсуждает, как лучше всего помочь Киеву, используя ограниченный набор инструментов.

Возможные меры включают в себя снятие «некоторых географических ограничений» на использование Украиной западного оружия. Однако даже если Киеву разрешат наносить удары вглубь по территории РФ, проблем ВСУ на поле боя это не решит, отмечает WSJ. Некоторые американские чиновники считают ослабление ограничений на удары «краткосрочной полумерой». Аналитик Рейчел Риццо заявила, что стратегия Байдена «очень похожа на рецепт еще одного бесконечного конфликта».

В США призвали засудить Россию и Китай из-за Арктики

Эксперт по безопасности Джилл Голдензил заявила в своей статье для Forbes, что Россия и Китай воспользовались царящим в мире хаосом, чтобы «еще больше подорвать» интересы США. С июля Китай отправил в Арктический регион три ледокола. Американские аналитики пришли к выводу, что Пекин успешно использует Северный морской путь для перевозки российских товаров в Европу и Азию.

Стареющий флот береговой охраны США состоит всего из одного тяжелого и одного среднего ледокола, тогда как у России есть десятки ледоколов, многие из которых вооружены. По мнению Голдензил, США и их союзники должны обратиться к международному праву, чтобы «помешать стратегическим амбициям» России и Китая. Аналитик считает, что Штаты могут обратиться в международные суды, обвинив Москву и Пекин во «вмешательстве в свободу судоходства и торговли».

«Конец господства доллара?»

После начала украинского кризиса США ограничили доступ России к системе международных переводов SWIFT, чтобы помешать стране вести торговлю в долларах или евро. В августе 2024 года Россия объявила, что начнет проводить финансовые транзакции с использованием криптовалюты. В то же время Москва резко увеличила закупки золота, а Китай поддержал расчеты с Россией альтернативными способами.

Как пишет American Thinker, Россия и Китай прилагают много усилий, чтобы сделать доллар менее влиятельным, и к этому процессу подключаются всё больше стран. Некоторые государства уже перешли на расчеты в национальных валютах. Как отмечает издание, если странам БРИКС удастся создать валюту или платежную программу, обеспеченную золотом или чем-то еще, они получают более надежную и стабильную систему, чем США, где доллар подкреплен лишь верой в американскую экономическую систему.