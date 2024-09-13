Владимир Зеленский исключил экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Lenta.ru

Из документа также следует, что в состав СНБО включены новые главы МИД и Минстратегпрома Андрей Сибига и Герман Сметанин, а также вице-премьер-министр - министр юстиции Ольга Стефанишина. ТАСС

Ранее газета Politico сообщила, что Кулебу уволили с поста главы МИД из-за того, что он вызывал раздражение в офисе президента страны. Газета.Ru